‘Bod Feyenoord van zes miljoen euro naar de prullenbak verwezen’

Feyenoord speurt momenteel naar versterkingen en de Rotterdammers zouden in Marcos Senesi een versterking zien. Feyenoord zou volgens het Argentijnse TyC Sports zelfs al een bod van zes miljoen euro hebben uitgebracht op de centrale verdediger van San Lorenzo, maar de club heeft deze aanbieding naar verluidt geweigerd.

Feyenoord heeft zich afgelopen week al versterkt met twee verdedigers. Oude bekende Rick Karsdorp wordt voor een seizoen gehuurd van AS Roma, terwijl George Johnston is overgekomen van Liverpool. Senesi zou nu ook in beeld zijn bij Feyenoord, maar naar verluidt verlangt San Lorenzo een bedrag van ongeveer tien miljoen euro voor Senesi.

De 22-jarige centrale verdediger ligt nog tot volgend jaar zomer vast en zou dus, als zijn contractsituatie hetzelfde blijft, medio 2020 transfervrij kunnen verkassen. San Lorenzo is daarom bereid voor het juiste bedrag afscheid van de stopper te nemen, zo klinkt het. Eerder meldde De Telegraaf al dat Feyenoord momenteel scout in Argentinië.

Volgens de krant richt de club zich onder aanvoering van president-commissaris Toon van Bodegom op aanvaller Álvaro Barreal van Vélez Sarsfield en Senesi van San Lorenzo. Beide spelers werden vorige maand al met Feyenoord in verband gebracht. De krant ging eerder uit van een totaal bedrag van twaalf miljoen euro voor het tweetal.