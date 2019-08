‘Bayern München lijkt met deal Ziyech en Bergwijn definitief te vergeten’

Ivan Perisic is op weg naar Bayern München, zo claimt BILD. De Duitse boulevardkrant meldt dat de Kroatische middenvelder op huurbasis gaat voetballen voor de grootmacht. Internazionale en Bayern zouden een huurovereenkomst van een jaar zijn overeengekomen, waarin ook een verplichte optie tot koop is opgenomen.

In de afgelopen weken werden diverse buitenspelers gelinkt aan der Rekordmeister. Onder anderen Hakim Ziyech en Steven Bergwijn werden veelvuldig in verband gebracht met Bayern. Door de zware blessure van Manchester City-aanvaller Leroy Sané, die in de belangstelling stond van de Duitse club, werden de namen van de Ajacied en PSV'er wederom genoemd.

Volgens TZ was Ziyech zelfs de eerste optie van Bayern nu Sané niet meer in beeld was. BILD geeft nu echter aan dat Bayern heeft gekozen voor Perisic. De dertigjarige Kroaat wordt voor een seizoen gehuurd, waarbij de Duitse topclub aan het eind van de komende voetbaljaargang verplicht dertig miljoen euro moet overmaken aan Inter.

Eerder op de vrijdag meldde transfermarktexpert Gianluca Di Marzio al dat Perisic waarschijnlijk via een huur met optie tot koop naar Bayern zou verkassen. Perisic ligt nog tot medio 2022 vast in Milaan, waar hij in 2015 neerstreek. De routinier heeft tot op heden 163 wedstrijden gespeeld, met 40 doelpunten en 37 assists als resultaat.