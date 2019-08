Schöne wilde niet naar ‘de zandbak’: ‘Daarvoor houd ik te veel van voetbal’

Lasse Schöne verruilt Ajax definitief voor Genoa, zo werd vrijdagmiddag officieel bekendgemaakt door beide clubs. De 33-jarige middenvelder vond het besluit om naar de Serie A te verkassen moeilijk, maar kijkt tegelijkertijd uit naar zijn nieuwe avontuur.

"Het is geen makkelijk besluit geweest, heel moeilijk zelfs", zegt Schöne voor de camera van Ajax TV. "Ik hoef mensen niet uit te leggen wat ik voor Ajax voel. Maar het plaatje klopt voor ons als gezin en ook op voetbalgebied. Een moeilijk besluit, maar wel het juiste." De Deen laat Nederland niet definitief achter zich, zo benadrukt hij.

"Ik speel al mijn hele carrière in Nederland en waar we nu wonen is ook een plek waar we naartoe gaan na mijn loopbaan", zegt Schöne. "We hebben in Nederland alles opgebouwd, we hebben hier onze vrienden, dus natuurlijk is het een lastig besluit." De vrije trappenspecialist is blij met de kans om in Italië aan de slag te gaan.

"Het is een land waar we vroeger als familie altijd op vakantie gingen. Ik hou van het land Italië. Het plaatje klopt, vanwege hoe ze er bij Genoa in stonden en hoe graag ze me wilden. Het is een prachtige plek en om in de Serie A te mogen spelen is heel mooi. Ik houd nog te veel van voetbal om ergens in de zandbak te zitten. Ik wil graag op hoog niveau spelen en wij als gezin kunnen daar goed wonen."