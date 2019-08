Messi troeft Cristiano Ronaldo af en pakt UEFA Goal of the Season-trofee

Het doelpunt van Lionel Messi in de halve finale van de Champions League tegen Liverpool is verkozen tot UEFA Goal of the Season, zo meldt de Europese voetbalbond vrijdagmiddag. Het gaat om de vrije trap die Messi in de thuiswedstrijd tegen the Reds van grote afstand prachtig in de kruising schoot, waarmee de 3-0 op het scorebord kwam.

Messi troefde met zijn schitterende treffer een hoop andere gegadigden af, waaronder het doelpunt van Cristiano Ronaldo tegen Manchester United in de groepsfase van de Champions League. De superster van Juventus nam in de thuiswedstrijd tegen de Engelsen een diepe pass in één keer uit de lucht en liet doelman David de Gea daarmee volstrekt kansloos.

Tussen de tien genomineerden zat één treffer van een vrouwelijke speelster: Katerina Svitková van Slavia Praag schoot afgelopen seizoen tegen Bayern München van veertig meter raak. Andere doelpunten die in aanmerking kwamen waren onder meer die van Danilo (Portugal) tegen Servië, Pedro (Chelsea) tegen Slavia Praag, Nani (Sporting Portugal) tegen Qarabag en Ivan Rakitic (Barcelona) tegen Tottenham Hotspur.