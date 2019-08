Marcel Brands op de vingers getikt: ‘Het is geen droomscenario’

Everton wilde op de slotdag van de Engelse transfermarkt Marcos Rojo overnemen van Manchester United, maar volgens de Daily Mail kreeg de Argentijnse verdediger geen toestemming van the Red Devils om de club te verlaten. Een tegenvaller voor Director of Football Marcel Brands, die manager Marco Silva graag van een extra verdediger had voorzien.

Rojo is volgens bovengenoemde Engelse krant woedend over de houding van Manchester United, dat naar verluidt met aanvullende eisen op de proppen kwam. Brands besloot daarom om de gesprekken over een transfer stop te zetten. The Mancunians legden maandag 87 miljoen euro neer voor de van Leicester City overgenomen Harry Maguire, waardoor de kans op speeltijd voor Rojo verder lijkt te zijn afgenomen.

Silva baalt ervan dat Brands er niet in is geslaagd om een verdedigende kracht naar Goodison Park te halen. “Ik zal eerlijk zijn: de huidige situatie is voor mij niet ideaal”, laat de Portugese manager vrijdag optekenen tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Crystal Palace. “Met drie centrale verdedigers aan het seizoen beginnen, is geen droomscenario, maar zo is het nu eenmaal. Daar moet ik op een goede manier mee omgaan.” Silva zag Kurt Zouma terugkeren naar Chelsea en beschikt voor het centrum van de defensie alleen nog over Michael Keane, Yerry Mina en Mason Holgate.

Brands slaagde er kort voor het sluiten van de transferperiode in om Alex Iwobi voor tussen de 38 en 43 miljoen euro over te nemen van Arsenal. De aanvaller is de zevende zomeraanwinst van the Toffees. Naast Iwobi tekenden ook Moise Kean, Jean-Philippe Gbamin, André Gomes, Fabian Delph, Djibril Sidibé en Jonas Lössl een contract bij Everton. Brands gaf in totaal circa 130 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.