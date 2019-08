‘Internazionale pakt door en haalt Dzeko voor 20 miljoen euro binnen’

Internazionale verpulverde donderdag het transferrecord door minimaal 65 miljoen euro neer te leggen voor Romelu Lukaku en het lijkt erop dat de aanvalslinie op korte termijn verder wordt uitgebreid. La Gazzetta dello Sport meldt vrijdag dat Edin Dzeko voor naar verluidt twintig miljoen euro plus aanvullende bonussen wordt overgenomen van AS Roma.

“Dzeko wil graag duidelijkheid aangaande zijn toekomst, zeker omdat hij onlangs duidelijk aan de clubleiding van AS Roma heeft aangegeven te willen vertrekken", schrijft de Italiaanse sportkrant. "Het is dan ook niet waarschijnlijk dat Dzeko zondag aan de aftrap verschijnt van de oefenwedstrijd tegen Real Madrid, omdat hij uitdrukkelijk heeft verzocht om niet te worden opgenomen in de wedstrijdselectie." Beide clubs onderhandelen al enige tijd over een transfer, maar een definitief akkoord is nog niet bereikt. De verwachting is echter dat de deal een dezer dagen wordt beklonken.

Het aantrekken van Lukaku en de naderende komst van Dzeko is waarschijnlijk reden voor Mauro Icardi om het Giuseppe Meazza te verlaten. Lukaku neemt namelijk zijn shirt met rugnummer negen over. Daarnaast leeft de Argentijnse spits al enige tijd in onmin met de clubleiding en komt hij naar verluidt niet voor in de plannen van trainer Antonio Conte. Icardi is in de Italiaanse media al genoemd bij Juventus, AS Roma en Napoli.

Dzeko, sinds 2016 actief in Rome, staat voor zijn laatste contractjaar bij i Giallorossi. De 33-jarige aanvaller kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 87 doelpunten in 179 wedstrijden namens AS Roma. Daarvoor speelde Dzeko voor Manchester City, waarmee de routinier tweemaal de landstitel veroverde.