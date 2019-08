‘Na United en Tottenham meldt derde grootmacht zich voor Dybala’

Paulo Dybala wordt al weken in verband gebracht met een vertrek bij Juventus, maar na het sluiten van de transfermarkt in Engeland voetbalt de Argentijn nog altijd voor la Vecchia Signora. Paris Saint-Germain wil daar nog deze zomer verandering in brengen en heeft Dybala in de persoon van sportief directeur Leonardo gevraagd om de club te komen versterken, zo meldt de Daily Mail vrijdagmiddag.

De kampioen van de Ligue 1 heeft Dybala, die verrast werd door het telefoontje van Leonardo, naar verluidt een megasalaris van twaalf miljoen euro per jaar aangeboden. De 25-jarige aanvaller kan voor vijf seizoenen tekenen bij PSG, dat hem ziet als de opvolger van Neymar. De Braziliaanse superster wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid en in mindere mate Barcelona.

Dybala leek deze week op weg naar de Premier League, waar zowel Manchester United als Tottenham Hotspur hengelde naar zijn diensten. De overgang naar eerstgenoemde ketste af vanwege onenigheid over Dybala's portretrechten, terwijl Juventus op het laatste moment afzag van de aanbieding van Tottenham. De kampioen van de Serie A voerde als reden aan geen vervanger voor de Zuid-Amerikaan te hebben.

Juventus is al tijden bezig om een extra aanvaller aan te trekken en was dichtbij de komst van Romelu Lukaku van United, die betrokken zou worden in een ruildeal met Dybala. Ook Mauro Icardi van Internazionale wordt nadrukkelijk gevolgd, maar de verwachting is dat directeur Giuseppe Marotta van i Nerazzuri de spits niet aan Juve wil verkopen.