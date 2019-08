The Sun: Knallende ruzie met Phelan stond aan basis van vertrek Lukaku

Romelu Lukaku maakte zich deze zomer onmogelijk bij Manchester United na een ruzie met assistent-trainer Mike Phelan, zo schrijft The Sun. Tijdens de tour in China, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, kreeg de spits het aan de stok met de assistent van manager Ole Gunnar Solskjaer. De ruzie zou Manchester United doen hebben besluiten om Lukaku te verkopen.

Vlak voordat de spelers van Manchester United vanuit hun hotel in Shanghai de bus namen naar het Hongkou Stadion voor een oefenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur, die op 25 juli werd afgewerkt, bleek Lukaku niet aanwezig te zijn. De club besloot zonder hem te vertrekken en de aanvaller moest op eigen vervoer afreizen naar het stadion. Eenmaal aangekomen kreeg hij van Phelan te horen dat het zijn beslissing was geweest om zonder Lukaku te vertrekken. De Belg zat nog in het hotel en was niet naar buiten gekomen om de bus in te gaan.

Lukaku was woedend op Phelan, die vervolgens nog meer olie op het vuur gooide door de spits af te branden en zijn professionaliteit in twijfel te trekken. Lukaku speelde door blessureleed uiteindelijk in geen enkele wedstrijd tijdens de tour in Australië en Azië en deed ook niet mee in de oefenduels met Kristiansund BK en AC Milan, toen Manchester United was teruggekeerd in Europa. Donderdag maakte hij de overstap naar Internazionale voor een transfersom van naar verluidt 65 miljoen euro, exclusief 10 tot 12 miljoen aan bonussen.