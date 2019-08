‘Marcel Brands liet kans op hereniging met Memphis Depay lopen’

Everton was tot aan de slotdag van de transfermarkt op zoek naar aanvallende versterking en wist uiteindelijk Alex Iwobi van Arsenal te strikken. Volgens de Daily Mail kreeg de club uit Liverpool eerder in de zomer echter de kans om toe te slaan voor een andere buitenspeler: Memphis Depay zou zijn aangeboden op Goodison Park. Everton besloot verder te kijken.

Depay heeft een contract tot medio 2021 bij Olympique Lyon, maar werd bij meerdere clubs aangeprijsd. Het is onduidelijk of dat gebeurde door zijn zaakwaarnemer of door zijn club. Bij Everton had Depay herenigd kunnen worden met director of football Marcel Brands, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij PSV. Het lijkt er echter op dat Brands de komst van Depay niet nodig achtte.

De weigering van Everton betekende dat the Toffees de zoektocht naar versterking voor de flanken moest voortzetten. Op de valreep werd Iwobi voor een slordige 43 miljoen euro overgenomen van Arsenal. Men hoopte zich bovendien te versterken met Wilfried Zaha. De aanvaller zou een transferverzoek hebben ingediend bij Crystal Palace, maar blijft desondanks minstens tot de winter actief op Selhurst Park.

Brands kan evenwel terugkijken op een actieve transferperiode: behalve Iwobi kwamen ook Jean-Philippe Gbamin (FSV Mainz 05), Moise Keane (Juventus), Djibril Sidibé (AS Monaco), Fabian Delph (Manchester City) en André Gomes (Barcelona) naar de club, terwijl Jonas Lössl transfervrij overkwam van Huddersfield Town. Voor Depay begint het nieuwe competitieseizoen met Olympique Lyon vrijdagavond met een uitwedstrijd bij AS Monaco.