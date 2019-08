Duitse media schrijven volop over Perisic, Bergwijn, Ziyech en Ribéry

Nu de komst van Leroy Sané van de baan lijkt door een ernstige kruisbandblessure, zoekt Bayern München verder naar een nieuwe buitenspeler. De kampioen van Duitsland voert volgens Sky Italia al serieuze gesprekken met Internazionale over de komst van Ivan Perisic, die in de voorbereiding op het nieuwe seizoen 'geen indruk' maakte op trainer Antonio Conte. Vanuit Duitsland klinken vrijdagochtend echter andere geluiden.

Bayern zet volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio in op een huurperiode met een optie tot koop voor Perisic. De doorgaans goed ingelichte Di Marzio maakt melding van 'vergevorderde' gesprekken tussen beide clubs, maar volgens het Duitse Sport1 zit de vork anders in de steel. De clubleiding van Bayern zou juist niet onder de indruk zijn van Perisic en ziet de Kroaat daarom niet als optie. Drie andere spelers worden genoemd die 'snelheid, diepgang en scorend vermogen' kunnen toevoegen.

Timo Werner van RB Leipzig behoort tot de 'belangrijkste kandidaten', evenals Steven Bergwijn van PSV en Hakim Ziyech van Ajax. Eerder op de vrijdag schreef TZ nog dat Ziyech 'het eerste alternatief' is na de blessure van Sané. De aanvallers uit de Eredivisie werden vorige maand door BILD al aan Bayern gelinkt, maar zouden zich toen nog op de 'C-lijst' bevinden. De kandidaten van de A-lijst waren Sané en Callum Hudson-Odoi, maar laatstgenoemde heeft zijn contract bij Chelsea verlengd. Op de B-lijst stonden Ousmane Dembélé van Barcelona en Brais Méndez van Celta de Vigo, zo klonk het.

Kicker meldde twee weken geleden echter dat Dembélé niet meer in beeld is in de Allianz Arena, terwijl het rond Méndez stil is geworden. De kans lijkt dus groter dat Bayern zal uitkomen bij Bergwijn of Ziyech. Toch komt Sport1 met een verrassende andere naam op de proppen: men stipt aan dat Franck Ribéry nog altijd beschikbaar is. De Fransman nam na het afgelopen seizoen afscheid van Bayern na een dienstverband van twaalf jaar. Ribéry heeft echter nog altijd geen club. "Een ding is duidelijk: hij is fit en zou met zijn gezin graag in München blijven."