‘Diego Palacios schrikt van transfer Barcelona en kiest voor Los Angeles’

Diego Palacios vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten, zo meldt Sport vrijdagochtend. De linksback van het Ecuadoraanse SD Aucas, die vorig seizoen werd verhuurd aan Willem II, staat voor een transfer naar Los Angeles FC. Een overstap naar Barcelona is daarmee definitief van de baan. Palacios heeft zelf de stekker getrokken uit de transfer naar Barça, aldus de sportkrant.

De twintigjarige Palacios werd eerder deze zomer door de Spaanse pers in verband gebracht met Ajax en PSV, maar zou zijn zinnen aanvankelijk hebben gezet op een overgang naar Barcelona. De Spaanse grootmacht wilde hem eigenlijk eerder deze week al de medische keuring laten doorlopen. Palacios was in beeld om de beloftenploeg te versterken.

Toen Barcelona zich in het weekend voor iets minder dan 25 miljoen euro versterkte met Júnior Firpo van Real Betis, zou Palacios zich echter hebben bedacht. De Ecuadoraan was teleurgesteld door de komst van de linksback: hij zag zijn eigen kansen op speeltijd slinken als gevolg van de transfer van Firpo en zou mede daardoor niet zijn ingegaan op het meest recente contractaanbod uit Catalonië.

Palacios speelde afgelopen seizoen 27 duels in de Eredivisie, stuk voor stuk vanaf het beginsignaal. Vervolgens maakte hij indruk op het WK Onder-20, door met Ecuador de derde plek te veroveren en zich te ontpoppen als een van de revelaties van het toernooi. Naast Barcelona hadden ook enkele andere clubs uit LaLiga interesse in Palacios.