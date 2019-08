Manchester City deelt vierjarig contract uit: ‘Geweldig nieuws voor de club’

Ilkay Gündogan blijft langer bij Manchester City. De Engelse topclub maakt vrijdag bekend dat de Duits international zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract tot medio 2023. Het vorige contract van de 28-jarige middenvelder liep af in de zomer van volgend jaar. Gündogan speelt sinds 2016 voor the Citizens en was een belangrijke schakel in het succesvolle vorige seizoen.

Gündogan maakte 3 jaar geleden de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City en maakte sindsdien 17 doelpunten in 114 wedstrijden. “Ik ben heel blij met dit nieuwe contract”, reageert de 33-voudig international op de clubwebsite. “Ik heb het al drie jaar lang enorm naar mijn zin hier bij City en iedereen heeft ervoor gezorgd dat ik me vanaf de eerste dag thuis voel.”



Manchester City versterkte zich onlangs met João Cancelo

De middenvelder zicht het als een voorrecht te zien om deel uit te maken van de selectie van manager Pep Guardiola. “De manier waarop we spelen en prijzen winnen is niet eenvoudig, maar ik ben blij dat ik erbij hoor. Ik ben heel benieuwd wat we kunnen bereiken in de komende seizoenen”, klinkt het. Txiki Begiristain, sportief directeur van Manchester City, is blij met de contractverlenging van Gündogan.

“De nieuwe deal van Ilkay is uitstekend nieuws voor onze club”, zegt Begiristain over de speler die voor 27 miljoen euro werd aangetrokken. “Hij heeft laten zien hoe belangrijk is voor deze ploeg. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het succes dat we tot dusver hebben gehad. We vinden het geweldig dat hij zich voor de lange termijn aan Manchester City heeft verbonden.”