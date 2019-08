Geste naar Lukaku is opnieuw een teken aan de wand voor Mauro Icardi

Internazionale maakte donderdag wereldkundig dat men Romelu Lukaku heeft overgenomen van Manchester United. De Belgische spits verkast voor minimaal 65 miljoen euro naar Milaan en zal onder Antonio Conte een prominente rol gaan vervullen. Lukaku gaat bij Inter met rugnummer negen spelen en dat is een teken aan de wand voor Mauro Icardi.

Lukaku neemt het nummer over van Icardi, wat de zoveelste aanwijzing is dat de Argentijn op weg naar de uitgang is bij Inter. De spits werd afgelopen seizoen de aanvoerdersband ontnomen, terwijl de aanvaller ook een tijdlang afwezig was op het trainingsveld van de club uit Milaan. Inter en Icardi repten over een lichte blessure, maar volgens diverse media ging het om een ruzie tussen club en speler.

Icardi zou achter de schermen een vertrek hebben geforceerd, waarbij diverse topclubs aan de spits worden gelinkt. Inmiddels heeft Inter duidelijk gemaakt dat Icardi geen onderdeel uitmaakt van de plannen van Conte en mag vertrekken. Icardi heeft tot op heden echter aanbiedingen van andere clubs geweigerd. Naar verluidt hebben Juventus, AS Roma en Napoli belangstelling.

Napoli zou momenteel het meest concreet zijn voor de aanvaller, die nog tot de zomer van 2021 vastligt. De 26-jarige aanvalsleider zou zijn zinnen hebben gezet op Juventus, maar een transfer naar Turijn laat op zich wachten. Corriere dello Sport meldt dat Roma zich onlangs heeft gemeld voor Icardi. Inter heeft bovendien interesse in Edin Dzeko, waardoor een dubbeldeal mogelijk is.