Ajax - FC Emmen: al 101 duels geen penalty voor bezoekers in de ArenA

Ajax en FC Emmen wachten nog op de eerste overwinning in het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Het team van trainer Erik ten Hag kwam afgelopen weekeinde niet verder dan een remise bij Vitesse (2-2) en hoopt voorafgaand aan het weerzien met PAOK Saloniki in de Champions League als winnaar van het veld te stappen. FC Emmen leed op de eerste speeldag meteen een nederlaag: in extremis werd van FC Groningen (0-1) verloren. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

O FC Emmen incasseerde tien goals tegen Ajax in de Eredivisie, meer dan tegen iedere andere ploeg.

O Ajax is in Eredivisie-verband al 29 thuisduels ongeslagen (26 overwinningen, 3 remises) en kan voor het eerst deze eeuw een reeks van 30 ongeslagen thuiswedstrijden in de competitie neerzetten (ook 29 tussen februari 2003-september 2004).

O In elk van de laatste vier thuisduels in de Eredivisie kreeg Ajax een penalty (5 in totaal), terwijl tegenstanders van Ajax in competitieverband al 101 wedstrijden geen strafschop kregen in de Johan Cruijff Arena (Roda JC Kerkrade op 2 augustus 2013 voor het laatst).

O Donny van de Beek was in zijn laatste acht Eredivisie-duels direct betrokken bij acht doelpunten (vier goals, vier assists), waaronder een doelpunt en een assist tegen FC Emmen op 3 april (2-5 zege Ajax).

O Lisandro Martínez heroverde dertien keer balbezit in de eerste speelronde, vaker dan iedere andere veldspeler in de Eredivisie.

O André Onana hield 42 keer de nul in 99 Eredivisie-duels, slechts vier doelmannen behaalden minstens zoveel clean sheets in hun eerste honderd Eredivisie-wedstrijden (Heurelho Gomes 56, Edwin van der Sar 45, Michel Vorm 45, Andreas Isaksson 44).

O FC Emmen wist in geen van de laatste 22 uitwedstrijden in alle competities de nul te houden, de langste reeks voor de ploeg uit Drenthe sinds september 2011 (toen 24 opeenvolgende uitduels).

O Sinds vorig seizoen gebruikte van de huidige Eredivisie-ploegen alleen Fortuna Sittard meer verschillende spelers in de Eredivisie (35) dan FC Emmen (33, gelijk met FC Groningen).

O FC Emmen scoorde niet in de eerste speelronde en kan voor het eerst in tien seizoenen niet tot scoren komen in de eerste twee competitieduels van een seizoen (ook in de Eerste Divisie 2009/10).

O Michael de Leeuw speelde vier Eredivisie-duels in de Johan Cruijff Arena en zag zijn teams slechts twee keer scoren, maar was wel bij beide doelpunten direct betrokken (een doelpunt, een assist).