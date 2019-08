‘Ziyech verricht meer werk dan Mahrez en zou een aanwinst zijn’

Hakim Ziyech zou het volgens John Barnes ‘uitstekend’ doen in de Premier League. Volgens oud-speler van Liverpool zou de Ajacied goed passen bij clubs als Arsenal en Manchester City. De Marokkaanse buitenspeler annex middenvelder wordt door Barnes vergeleken met Riyad Mahrez, al vindt de voormalig Engels international dat Ziyech in verdedigend opzicht meer werk verricht.

Ziyech werd deze zomer door Engelse media in verband gebracht met Arsenal, maar tot een overstap kwam het niet. “Ik denk dat Ziyech een geweldige aanwinst zou zijn voor de Premier League”, wordt Barnes geciteerd door de Daily Express. “Hij speelt in dezelfde rol als Riyad Mahrez, maar ik denk dat hij verdedigend harder werkt. Ik zie hem graag spelen en denk dat hij bij Manchester City of Arsenal zou passen. Ik denk dat hij past bij iedere club die graag vanuit balbezit speelt en de bal snel laat rondgaan.”



Bekijk hier de hoogtepunten van het vorige seizoen van Hakim Ziyech

Barnes denkt dat Ziyech ook goed bij de speelstijl van Leicester City zou passen. “Veel teams in de Premier League spelen in een hoog tempo. Leicester doet dat ook onder Brendan Rodgers, dus dat zou ook een goede match zijn”, aldus Barnes. Tot een overstap naar de Premier League zal het voor Ziyech deze transferperiode niet meer komen aangezien de Engelse transfermarkt donderdag sloot.

Volgens De Telegraaf wil Ajax er alles aan doen om de ex-speler van onder meer FC Twente langer in huis te houden. Er zouden zelfs al gesprekken zijn gevoerd met de belangenbehartiger van de aanvaller. De Amsterdammers hebben een aanbieding gedaan, waar het kamp-Ziyech zich momenteel over beraadt. Hij is op dit moment al de best betaalde speler van de Eredivisie en kan er financieel alleen maar op vooruit gaan.