'Ik heb het bij Ajax gecheckt en hij is totaal niet in beeld’

Hans Vanaken werd in de Belgische media gelinkt aan Ajax, maar Algemeen Dagblad-journalist Freek Jansen verwijst dat gerucht naar het rijk der fabelen. De aanvallende middenvelder van Club Brugge zou in beeld zijn als opvolger van Donny van de Beek. Laatstgenoemde staat in de serieuze belangstelling van Real Madrid. Vanaken is volgens de Ajax-volger niet beeld.

Het Nieuwsblad meldde woensdag dat Ajax een miljoenenbod op Vanaken zou voorbereiden. Hij zou Van de Beek moeten doen vergeten, wanneer de Oranje-international overstapt naar Real Madrid. "Ik heb het bij Ajax gecheckt: Vanaken is totaal niet in beeld", reageert Jansen donderdagavond bij het programma Voetbalpraat van FOX Sports. Vanaken verlengde vorig jaar nog zijn contract bij Club Brugge tot medio 2023.

Spaanse media zijn ervan overtuigd dat Van de Beek op korte termijn zijn hantekening zet onder een langdurig contract in het Santiago Bernabéu. Ajax-trainer Erik ten Hag gaf eerder deze week aan dat de Oranje-international volgende week dinsdag (20.30 uur) hoe dan ook gewoon aan de aftrap zal verschijnen in de return tegen PAOK. De heenwedstrijd in Griekenland in de derde voorronde van de Champions League eindigde afgelopen dinsdag in een 2-2 gelijkspel.