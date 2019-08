Balotelli kan vijftien miljoen euro opstrijken na verrassende transfer

Mario Balotelli lijkt zijn carrière te vervolgen in Brazilië. Volgens La Gazzetta dello Sport staat de transfervrije aanvaller op het punt om zich te verbinden aan Flamengo. Voor Balotelli ligt een lucratief contract klaar tot en met december 2021. Beide partijen zijn momenteel bezig om de laatste plooien glad te strijken in de contractonderhandelingen, zo klinkt het.

Balotelli kan bij Flamengo in totaal vijftien miljoen euro gaan verdienen. Dat bedrag bestaat uit tekengeld, commissies en zijn gebruikelijke jaarsalaris. De Italiaan onderhandelt naar verluidt alleen nog over zijn portretrechten; verder lijken de twee partijen op één lijn te zitten aangaande zijn contract. Het zou voor Balotelli de eerste keer zijn dat hij buiten Europa gaat spelen.

De 28-jarige spits is transfervrij na zijn korte dienstverband bij Olympique Marseille, in de tweede seizoenshelft van de afgelopen jaargang. Namens l'OM kwam hij tot acht doelpunten in twaalf competitieduels. Hij werd in verband gebracht met Fiorentina, Hellas Verona Parma en Brescia, maar lijkt nu dus te kiezen voor een avontuur in Zuid-Amerika.

Na Daniele De Rossi, die koos voor een transfer naar het Argentijnse Boca Juniors, wordt Balotelli de tweede bekende Italiaan die deze zomer overstapt naar Zuid-Amerika. Mogelijk wordt hij gevolgd door zijn broer Enock Barwuah, die naar verluidt onderhandelt met de Braziliaanse club Boavista. Net als zijn broer beschikt Barwuah over een transfervrije status.