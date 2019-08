Tjaronn Chery verrast met nieuwe club en ondertekent tweejarig contract

Tjaronn Chery heeft in Israël een nieuwe club gevonden. De aanvallende middenvelder met een verleden bij FC Groningen en ADO Den Haag heeft een tweejarig contract ondertekend bij Maccabi Haifa, zo bevestigt de nummer twee van de Israëlische competitie in het afgelopen seizoen. Volgens tv-station Sport 5 gaat Chery in die periode 800.000 euro verdienen.

In Israël wordt Chery ploeggenoot van Yanick Wildschut, die deze zomer eveneens bij Maccabi Haifa tekende. De club betaalt geen transfersom voor Chery, omdat de 31-jarige spelmaker na zijn vertrek bij Guizhou Hengfeng Zhicheng zonder club zat. In juli kocht Chery zijn contract af bij de Chinese club, omdat hij mede door een buitenlandersregeling in de Super League weinig aanspraak op speeltijd maakte.

Het afgelopen seizoen speelde Chery op huurbasis voor Kayserispor. Voor de Turkse club was hij in 33 competitieduels goed voor negen goals en vier assists, waarmee hij de belangstelling wekte van meerdere Turkse teams. Daarvoor speelde Chery twee seizoenen bij Guizhou, dat hem over had genomen van Queens Park Rangers. In Nederland speelde hij voor tal van clubs, waaronder Groningen, ADO, FC Emmen en FC Twente.