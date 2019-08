Jan-Joost van Gangelen: ‘76 minuten gespeeld, niet op een fout te betrappen’

Feyenoord kan de laatste voorronde van de Europa League ruiken. Na de 4-0 zege op Dinamo Tbilisi van donderdag lijkt de return in een leeg stadion in Georgië een formaliteit. De analisten van FOX Sports zijn goed te spreken over de prestatie van de ploeg van Jaap Stam. Verslaggever Cristian Willaert merkt dat er de afgelopen weken veel negativiteit heerste rondom Feyenoord en vindt dat onterecht.

"Het lijkt wel alsof iedereen er heel erg verrast door is", zegt Willaert over de zege van Feyenoord. "Er hangt een sfeer van negativiteit rond Feyenoord, maar als je kijkt naar het voetbal... Ze wonnen misschien niet van Sparta Rotterdam (2-2, red.), maar ze waren wel dominant en creëerden veel kansen. Zo slecht is het voetbal niet. Misschien wordt Feyenoord wel de verrassing van het seizoen."

"Het doemdenken is overdreven", voegt Willaert daaraan toe. "Maar de euforie is wel meteen groot in De Kuip na zo’n overwinning, en het verwachtingspatroon is ook weer opgeschroefd. Ik zeg niet dat ze Ajax en PSV van de mat gaan spelen in de strijd om het kampioenschap, maar het idee dat ze zesde of zevende kunnen worden..." Kees Kwakman en presentator Jan-Joost van Gangelen genoten met name van het optreden van Renato Tapia, die op het middenveld de voorkeur kreeg boven Wouter Burger.

"Die jongen heeft 76 minuten gespeeld en was volgens mij niet op een fout te betrappen", aldus Van Gangelen. "Ik zei al dat je die jongen op die positie de kans moest geven", vult Kwakman aan. "Dat is iemand die zeker in het buitenland interessant is." Luis Sinisterra speelde in de spitspositie en opende de score. Hij deed het 'aardig', aldus Kwakman. De actie van Sam Larsson voorafgaand aan de 4-0 van Luciano Narsingh kon hem ook bekoren. "Een weergaloze actie. Hoe noemen ze die? De akka?", lacht hij.