Berghuis blij met nieuwe rol: ‘Idee van de trainer, maar ik weet dat ik het kan’

Steven Berghuis won donderdagavond met Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League overtuigend van Dinamo Tbilisi (4-0). De aanvaller werd bij afwezigheid van de geblesseerde Dylan Vente geposteerd in de spits. "Dat was een idee van de trainer, maar ik weet dat ik dat goed kan invullen", zei Berghuis na afloop voor de camera bij Veronica.

Berghuis vond dat Feyenoord sterk speelde. "We waren goed aan de bal. Verdedigend hadden we de laatste weken problemen, maar nu stonden we goed. Met Leroy Fer daarvoor hadden we iets meer zekerheid ingebouwd, dat was goed. Dinamo is sowieso niet slecht. Ik had ze op beelden gezien. Ik hield rekening met een goede tegenstander, ook gezien de fase waarin wij zitten. Wij waren scherp en gebrand op een mooi resultaat. Dit hadden we nodig als team en als club. Hier kunnen we mee vooruit."

Zijn nieuwe rol als spits bevalt Berghuis goed. "Tegen teams met een statische verdediging kun je mooi vrijkomen tussen het middenveld en de verdediging. Het was een idee van de trainer, maar bij AZ heb ik ook zo gespeeld", aldus de 27-jarige Nederlander, die onlangs bijtekende bij Feyenoord. "Ik heb me de afgelopen weken goed voor alle verhalen kunnen afsluiten, maar misschien ben ik nu wel wat vrijer in mijn hoofd nu er rust en duidelijkheid is rond mij. Ietsje maar hoor, want tijdens de voorbereiding voelde ik me ook al lekker.”

Ook trainer Jaap Stam toonde zich tevreden. "We hebben geen gekke dingen gedaan, gedomineerd, kansen gecreëerd en verdedigend niets weggegeven. Dan heb je gewoon verdiend gewonnen", aldus de oefenmeester, die niet meewilde in de suggestie van de interviewer dat Tbilisi een zwakke tegenstander is. "Tbilisi heeft weinig kansen gecreëerd, maar heeft gewoon een goede ploeg. Als je hen de tijd geeft om te voetballen zijn ze enorm gevaarlijk, omdat ze individueel gewoon heel veel kwaliteit hebben. Die tijd hebben wij hen alleen niet gegeven door goed druk te zetten."

Verdediger Eric Botteghin kreeg de afgelopen weken veel kritiek, maar vond na afloop dat de defensie van Feyenoord zich donderdag heeft bewezen. "Wij weten wat we moeten doen", aldus de geboren Braziliaan. "Natuurlijk als je heel veel tegendoelpunten tegen krijgt, dan krijg je kritiek. Elke dag werken we heel hard. Vandaag hebben we laten zien dat we goed kunnen verdedigen. Geen goals tegen, dus prima.''