Van Bommel tevreden over invaller Lozano: ‘Hij laat zien dat hij graag wil’

PSV-trainer Mark van Bommel was na afloop van de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen FK Haugesund vooral tevreden over het behaalde resultaat. De oefenmeester zag zijn ploeg niet groots spelen tegen de nummer acht van Noorwegen. "Het was niet goed, maar je wint wel met 1-0", zei Van Bommel voor de camera bij SBS 9.

De overwinning in Noorwegen biedt perspectief voor de return in Eindhoven. "Normaal gesproken moeten wij volgende week voor eigen publiek doorgaan", vindt Van Bommel. "Het was niet zoals het moest, vooral in de eindfase maakten we verkeerde keuzes. De bal kwam daardoor vaak net niet aan. We hebben geen grote kansen weggegeven. Maar er waren wel gevaarlijke momenten voor ons doel."

Ook Hirving Lozano was onderwerp van gesprek. De Mexicaanse aanvaller wordt gelinkt aan een transfer en begon ook tegen Haugesund op de bank. In tegenstelling tot afgelopen weekend tegen FC Twente (1-1) mocht Lozano nu wél invallen. "Hij liet zien dat hij graag wil", aldus Van Bommel, die verder niet wilde ingaan op de situatie rondom de vleugelspeler.

Pablo Rosario was minder kritisch op het vertoonde spel dan zijn trainer. "We hadden een groot gedeelte van de wedstrijd onder controle”, vertelde de middenvelder. "De tweede helft kregen we het moeilijker, maar ook die wedstrijden moet je naar je toe trekken. We gaan met drie punten weg, ik ben wel tevreden. We gaan met volle kracht naar de wedstrijd van volgende week in eigen huis."