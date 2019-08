Feyenoord haalt uit in slotfase en staat bijna in laatste voorronde

Feyenoord is vrijwel zeker van plaatsing voor de laatste voorronde van de Europa League. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen won donderdagavond met 4-0 van Dinamo Tbilisi en daardoor lijkt de return van volgende week, in een leeg stadion, een formaliteit. Feyenoord kende geen eenvoudige avond, maar werd geholpen door een rode kaart van de tegenstander in de slotfase. Tegen tien man liep men uit van een 1-0 voorsprong naar een 4-0 zege.

Het was puzzelen voor Stam, die alleen de zeventienjarige Naoufal Bannis tot zijn beschikking had als echte centrumspits vanwege het blessureleed van Nicolai Jörgensen en Dylan Vente. In plaats van de jeugdspeler voor de leeuwen te gooien, koos hij voor Berghuis in de punt van de voorhoede. De smaakmaker, die deze week zijn contract in De Kuip verlengde, werd geflankeerd door Sam Larsson en Luis Sinisterra. De samenwerking tussen het drietal verliep vlekkeloos bij het openingsdoelpunt van de Rotterdammers, drie minuten voor rust.

Aan de rand van het strafschopgebied combineerden Berghuis en Larsson, waarna eerstgenoemde de bal afleverde bij Sinisterra. Die stond relatief vrij en rondde overtuigend af. Het was een verdiend doelpunt, dat viel in een fase waarin Feyenoord de regie juist enigszins leek te verliezen. De ploeg van Jaap Stam begon erg fel aan de wedstrijd: al binnen twee minuten werd een inzet van Berghuis gekeerd door doelman José Perales en faalde Larsson uit een kansrijke rebound. Een afstandsschot van Ridgeciano Haps werd even daarna uit de korte hoek gehouden door Perales.

Ook Orkun Kökcü probeerde het zonder succes van afstand, na achttien minuten, alvorens de wedstrijd wat meer in evenwicht raakte. Feyenoord haalde de voet van het gaspedaal en de bezoekers uit Georgië kwamen niet tot uitgespeelde kansen. De 1-0 van Sinisterra viel zodoende op een goed moment voor de thuisploeg. In het tweede bedrijf gebeurde aanvankelijk niet veel. Feyenoord kwam niet in de problemen, maar kreeg ook geen grote mogelijkheden om de marge te verdubbelen. Men probeerde de druk wat op te voeren en Kökcü kwam tot twee doelpogingen van afstand.

Zijn eerste inzet was een prooi voor doelman Perales; de tweede vloog over. Aan de overzijde had Kenneth Vermeer een stijlvolle redding in huis op een te zwakke poging van Giorgi Kukhianidze. De doelman werd serieuzer getest door een geplaatste inzet van Nodar Kavtaradze, die hij met de vingertoppen uit de bovenhoek haalde. Dinamo Tbilisi werd wat sterker, maar Feyenoord trok de wedstrijd in de slotfase volledig naar zich toe. Nadat invaller Akaki Shulaia van Dinamo Tbilisi zijn tweede gele kaart kreeg voor een tackle op de enkel van Ridgeciano Haps, liep de gastheer uit naar een ruime zege.

De 2-0 viel op bijzonder ongelukkige wijze voor de bezoekers uit Georgië: de vrije trap van Berghuis, die volgde op de rode kaart, werd door Davit Kobouri in eigen doel gekopt. Het was een bevrijdend moment voor Feyenoord en enkele minuten later mocht Berghuis aanleggen voor de 3-0. De aanvaller kreeg een penalty, nadat Larsson de bal aankopte tegen de hand van een verdediger van Dinamo Tbilisi. Het was geen overtuigende penalty, maar doelman Perales zag de bal door zijn benen gaan. Het werd vervolgens 4-0 na een prachtige schijnbeweging van Larsson en de afronding van invaller Luciano Narsingh.