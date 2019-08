AZ weet Oekraïense muur niet te slechten en doet zichzelf tekort

AZ is donderdagavond de derde voorronde van de Europa League begonnen met een teleurstellend resultaat. De ploeg van trainer Arne Slot wist uit bij Mariupol ondanks een groot veldoverwicht niet te scoren en zag na het laatste fluitsignaal een doelpuntloos gelijkspel op het scorebord staan.

Ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen Fortuna Sittard veranderde Slot zijn opstelling op één plek: rechtsback Yukinari Sugawara moest zijn plek afstaan de van een blessure herstelde Jonas Svensson. AZ stuitte met Mariupol vanaf het begin op een verdedigend ingestelde tegenstander, tegen wie de Eredivisionist moeite had om grote kansen te creëren.

Calvin Stengs zag in de openingsfase een hard schot gekeerd worden door doelman Rustam Khudzhamov, maar daarna hadden de Oekraïners, die zich voornamelijk beperkten tot verdedigen, weinig moeite om AZ uit het eigen strafschopgebied te houden. Thomas Ouwejan zag een van richting veranderde vrije trap nog wel rakelings naast gaan.

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders: AZ zocht de aanval, terwijl Mariupol loerde op de counter. Ouwejan leek de bal na 53 minuten voor het intikken leek te hebben, maar de middenvelder kreeg het speeltuig verkeerd op de voet en mikte ver over. Myron Boadu leek AZ daarna op voorsprong te zetten, maar de spits werd (terecht) teruggefloten vanwege hands. In de slotfase werd Boadu diep gestuurd door invaller Jordy Clasie, maar mikte de achttienjarige aanvaller net naast.