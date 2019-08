PSV ontdoet zich ondanks zwak spel van Noorse subtopper

PSV heeft donderdagavond de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen FK Haugesund met 0-1 gewonnen. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelde in Noorwegen allesbehalve groots, maar had aan een makkelijk gegeven strafschop van Steven Bergwijn genoeg voor de overwinning. Volgende week donderdag volgt de return in Eindhoven.

Timo Baumgartl maakte in Noorwegen zijn debuut voor PSV, hetgeen ten koste ging van de basisplaats van Trent Sainsbury. Van Bommel zette Hirving Lozano, net als afgelopen zondag tegen FC Twente (1-1), op de bank en zag zijn ploeg stroef beginnen aan de wedstrijd. Haugesund pakte het initiatief en deelde in de openingsfase enkele speldenprikjes uit aan de Eindhovenaren.

Vanaf de twintigste minuut kwam PSV beter in het duel en werd met een schot van Gastón Pereiro voor het eerst gevaarlijk. Niet veel later kreeg de Eredivisionist een penalty, nadat een poging van opnieuw Pereiro tegen de hand van verdediger Doug Bergqvist kwam. Bergwijn schoof de bal vanaf elf meter rustig in de hoek. Grote kansen bleven vervolgens uit, waardoor PSV met een nipte voorsprong ging rusten.

Behoudens een goede kans van Donyell Malen, die met links net naast mikte, had PSV ook in de tweede helft moeite met het creëren van grote kansen. Van Bommel bracht Cody Gakpo en Lozano in de hoop op beterschap, maar ook met de invallers bleef PSV pover spelen. Haugesund kon daar weinig tegenover zetten, waardoor de Noord-Brabanders achterin eenvoudig overeind bleven.