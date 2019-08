Dennis Praet herenigd met Youri Tielemans na deal van 19,5 miljoen

Dennis Praet vervolgt zijn loopbaan in Engeland. De middenvelder wordt door Leicester City overgenomen van Sampdoria, zo bevestigen the Foxes woensdagavond. Hij tekent voor vijf seizoenen bij de Premier League-club en kost naar verluidt 19,5 miljoen euro.

Woensdagavond onderhandelden beide clubs tot laat over de transfer van de 25-jarige Belg, maar het akkoord werd donderdag pas bereikt. Leicester hoopte eigenlijk op een huurdeal met optie tot koop, maar Sampdoria voelde meer voor een definitieve transfer. Uiteindelijk hebben de Italianen hun zin gekregen, al viel de transfersom wel wat lager uit dan gehoopt: naar verluidt mikte Sampdoria aanvankelijk op circa 26 miljoen euro.

Praet doorliep de medische keuring zonder problemen en gaat voor het eerst in zijn carrière aan de slag in Engeland. Hij wordt in het King Power Stadium herenigd met Youri Tielemans, zijn voormalig ploeggenoot van Anderlecht. Praet speelde tussen 2011 en 2016 voor de Belgische grootmacht, waarna hij voor acht miljoen euro overstapte naar Sampdoria. Voor die club kwam Praet in 3 seizoenen tot 98 competitieduels.

De transfer van Praet werd twee uur na het sluiten van de transfermarkt aangekondigd door Leicester. Hij is de laatste zomeraankoop van de kampioen van 2016. Eerder kwam James Justin over van Luton Town, werd Ayoze Pérez weggehaald bij Newcastle United en maakte Praets landgenoot Tielemans de oversteek van AS Monaco naar Leicester.