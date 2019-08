Derksen niet onder de indruk van PSV'er: 'Met zijn bejaardentempo'

Johan Derksen is bepaald niet onder de indruk van de prestaties van Érick Gutiérrez bij PSV. De analist van Veronica Inside is van mening dat de Mexicaans international weinig laat zien bij de Eindhovenaren. Verder begrijpt de oud-voetballer niet dat Bruma een basisplaats krijgt ten faveure van Hirving Lozano.

"Die Mexicaan (Gutiérrez, red.) begint me nu toch wel een beetje tegen te staan, met dat bejaardentempo", aldus Derksen op SBS 9 in de rust van de Europa League-voorrondewedstrijd tussen PSV en FK Haugesund. "Dan denk ik van: Mark van Bommel heeft hem er niet voor niets buiten gelaten het hele vorige seizoen. Hij voegt niks toe."

Derksen werd verder gevraagd naar zijn mening over de aanvallers van PSV. "Je kunt niet zeggen dat Gastón Pereiro geen goede technisch begaafde speler is, maar het is niet echt een winnaar die de genadeklap uitdeelt", vindt Derksen. "En ze hebben natuurlijk drie geweldige talenten in de voorhoede, al vraag ik me af of die Bruma beter is dan ons lastige Mexicaantje (Lozano, red.), ik denk het niet."