Verrips realiseert fraaie transfer naar Premier League na lang gesteggel

Michael Verrips gaat aan de slag in de Premier League. De Nederlandse doelman heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend bij Sheffield United, zo maakt de promovendus bekend. De transfer had heel wat voeten in de aarde, aangezien zijn oude club KV Mechelen aanvankelijk weigerde mee te werken.

Twee weken geleden ontbond Verrips zijn contract bij Mechelen eenzijdig, nadat de club werd veroordeeld tot degradatie vanwege matchfixing. Mechelen vocht de contractontbinding echter aan en voerde de afgelopen dagen via advocaten gesprekken met het kamp-Verrips. Wat beide partijen precies zijn overeengekomen is onduidelijk, maar voor Verrips bleek een transfer naar Engeland uiteindelijk toch mogelijk.

De 22-jarige sluitpost stapte een jaar geleden over van Sparta Rotterdam naar Mechelen. Verrips, die een verleden heeft bij MVV Maastricht, FC Twente, PSV en Vitesse, speelde afgelopen seizoen 35 officiële wedstrijden voor de Belgische club, die naar de Eerste Klasse promoveerde en de Belgische beker in de wacht sleepte. Met die prestaties speelde hij zich in de kijker bij het gepromoveerde Sheffield.

Verrips trainde al mee bij de club en is blij om zich nu officieel speler te mogen noemen van Sheffield. "Ik zie ernaar uit om met de ploeg naar Bournemouth te gaan", doelt hij op de eerste competitiewedstrijd, die zondag wordt afgewerkt. "Ik heb een warm welkom gekregen en ik zie uit naar deze uitdaging. Ik heb een goede indruk gekregen van de club en van de mensen hier. Ik ben blij met het vertrouwen dat in mij is gesteld en ik hoop te kunnen laten zien wat ik kan."