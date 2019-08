‘Komst Neymar naar Real Madrid ver weg na nul op rekest uit Kroatisch kamp’

Luka Modric wil bij Real Madrid blijven, zo laat de entourage van de Kroaat weten aan AS. Volgens diverse Spaanse media, waaronder Sport, zou Real de 33-jarige middenvelder hebben aangeboden in een ruilconstructie met Neymar van Paris Saint-Germain, maar Modric wenst daar niet aan mee te werken.

Modric, die sinds 2012 in de Spaanse hoofdstad voetbalt, is nog altijd gelukkig bij Real en gaat deze zomer nergens heen, zo klinkt het vanuit het kamp van de spelmaker. Daarnaast heeft Zinédine Zidane aan zijn pupil bevestigd dat hij nog altijd een belangrijk onderdeel uitmaakt van zijn plannen. Onder de Franse oefenmeester won Modric onder meer drie keer de Champions League.

Zidane liet Modric woensdag buiten de wedstrijdselectie voor de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (0-1) en dat voedde de speculaties over zijn toekomst bij Real Madrid. Het management van de international bevestigt echter aan AS dat het niet meereizen van Modric naar Oostenrijk te maken had met een spierblessure.

Sport claimde woensdag dat Real in 'vergevorderde gesprekken' met PSG is verwikkeld over de ruildeal. Daarbij zou Neymar de overstap naar Madrid maken en Modric dus de omgekeerde weg bewandelen. Daarnaast zou de Koninklijke een bedrag van 120 miljoen euro moeten betalen. De sportkrant verzekerde dat de overgang 'zeer dichtbij' zou zijn.