Geen miljoenendeal voor Zaha: ‘Conflict ligt bij voorzitter en eigenaren’

Wilfried Zaha begint bij Crystal Palace aan het nieuwe Premier League-seizoen, zo verzekert manager Roy Hodgson op de slotdag van de transfermarkt onder meer aan Sky Sports. De 26-jarige aanvaller werd nadrukkelijk gevolgd door zowel Arsenal als Everton, maar tot een overstap naar een van deze clubs is het dus niet gekomen.

“Ja, hij blijft bij Crystal Palace”, zegt Hodgson donderdag over de begeerde aanvaller van the Eagles. “Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee, want Wilfried is een belangrijke speler voor deze club. Hij heeft het de afgelopen twee seizoenen erg goed gedaan en we hopen dan ook dat we daar aankomend seizoen meer van gaan zien.”

Hodgson benadrukt dat Zaha goed bij zijn medespelers ligt, ondanks de aanhoudende transfergeruchten rondom de aanvaller. “Er zijn geen problemen met hem binnen de spelersgroep. Het conflict ligt meer bij de voorzitter en de eigenaren die de verschillende aanbiedingen niet hebben geaccepteerd. Daar moet hij mee om zien te gaan, zeker omdat hij met zijn volle verstand een langdurig contract heeft getekend.” Zaha tekende een jaar geleden een lucratief vijfjarig contract op Selhurst Park.

Arsenal legde een bod van circa 45 miljoen euro neer voor Zaha, wat al snel van tafel werd geveegd door de Londense stadgenoot. Director of Football Marcel Brands wilde de aanvaller voor ongeveer zeventig miljoen euro naar Everton halen en bood tevens James McCarthy en Cenk Tosun aan, maar ook dat voorstel kende geen succesvolle afloop. Palace begint zaterdag tegen Everton aan de nieuwe jaargang in de Premier League.