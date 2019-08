Tottenham Hotspur meldt huur met koopoptie van circa 60 miljoen euro

Giovani Lo Celso vervolgt zijn loopbaan bij Tottenham Hotspur. Kort na de sluiting van de transfermarkt in Engeland maken the Spurs melding van een huurovereenkomst met Real Betis voor een seizoen, inclusief een optie tot koop. Eerder meldde de BBC dat die optie verplicht is, maar dat wordt niet bevestigd door Tottenham.

The Guardian meldde eerder dat het om een bedrag van zestig miljoen euro ging, maar ook daar wordt geen uitspraak over gedaan door de club. Met een dergelijke transfersom zou de Argentijn samen met Tanguy Ndombélé de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis zou worden. Ndombélé kwam eerder deze zomer over van Olympique Lyon. Lo Celso is na Ryan Sessegnon de tweede, en vermoedelijk de laatste aanwinst van Tottenham op de slotdag van de transfermarkt.

Lo Celso, negentienvoudig international van Argentinië, werd vorig seizoen door Real Betis gehuurd van Paris Saint-Germain. In de overeenkomst was een optie tot koop opgenomen en daar besloot de club uit LaLiga in april gebruik van te maken. Met de transfer was 22 miljoen euro gemoeid; het huren van Lo Celso had al 3 miljoen gekost. In korte tijd maakt Real Betis dus een flinke winst op de middenvelder, wiens contract doorliep tot medio 2023.

Lo Celso speelde in totaal 32 wedstrijden voor Real Betis, waarin hij 9 keer scoorde. Namens PSG kwam hij tussen 2016 en 2019 in totaal 38 keer in actie in competitieverband en scoorde hij 4 keer. De aanwinst heeft nog een contract bij Real Betis tot het einde van het seizoen.