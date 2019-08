‘Everton en Arsenal akkoord over transfersom van ongeveer 40 miljoen euro'

Het lijkt erop dat Marcel Brands op het allerlaatste moment nog een extra versterking aan de selectie van Everton gaat toevoegen. Hoewel de transfermarkt officieel donderdagavond om 18.00 uur dichtging in Engeland, verwachten de BBC en diverse andere Britse media dat the Toffees binnen enkele uren de komst van Alex Iwobi bekendmaken. De aanvaller komt naar verluidt voor een bedrag tussen de 38 en 43 miljoen euro over van Arsenal.

Woensdag meldde de Britse omroep dat een eerste bod van Everton van 32,5 miljoen euro door Arsenal naar de prullenbak werd verwezen. The Gunners lieten aan director of football Brands weten 43 miljoen euro voor de 23-jarige Nigeriaan te willen. Het nieuwe bod van Everton zou dichterbij die vraagprijs liggen en Arsenal tot tevredenheid hebben gestemd.

Hoewel de transferwindow in Engeland dus is gesloten, is er nog altijd kans dat de transfer op tijd afgerond wordt. Clubs die vóór de deadline van 18.00 uur een zogenaamde deal sheet hebben ingeleverd, krijgen nog enkele uren de tijd om hun transfer af te ronden. Nu er een akkoord ligt tussen Everton en Arsenal, is de overgang van Iwobi daardoor een kwestie van tijd.

Ook Wilfried Zaha was lange tijd in beeld bij de Premier League-club uit Liverpool, die dringend op zoek is naar aanvallende versterkingen. De aanvaller blijft echter bij Crystal Palace, zo bevestigden de Londenaren donderdagmiddag aan Sky Sports. Daardoor speelt Zaha zeker tot aan de winterse transferperiode op Selhurst Park.