PSV start opnieuw zonder Lozano, Baumgartl debuteert

Hirving Lozano zit opnieuw op de bank bij PSV. De Eindhovenaren nemen het vanavond in de derde voorronde van de Europa League op tegen FK Haugesund en doen dat zonder de Mexicaanse aanvaller. Hij zat afgelopen zaterdag tegen FC Twente al negentig minuten op de bank en wordt door Mark van Bommel opnieuw buiten de basis gelaten. In de achterhoede maakt Timo Baumgartl zijn debuut.

PSV werd onlangs uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League. FC Basel bleek over twee duels te sterk voor de Eredivisionist. De Eindhovenaren gaan nu proberen zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. In de derde voorronde van het clubtoernooi moet over twee duels zien worden afgerekend met de nummer vier van het vorige seizoen in Noorwegen.

Baumgartl is making his debut tonight! ????

Haugesund rekende in de eerste voorronde af met het Noord-Ierse Cliftonvill een bleek daarna een maatje te groot voor Sturm Graz. De Noren plaatsten zich nog nooit voor de groepsfase van de Europa League. Het duel tussen Haugesund en PSV begint om 19.00 uur.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadilek; Rosario, Pereiro, Gutiérrez; Bergwijn, Malen, Bruma