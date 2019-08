Dennis te Kloese strikt ‘eeuwig Ajax-doelwit’: ‘We zijn erg blij met zijn komst’

Los Angeles Galaxy maakt donderdag melding van de komst van Cristian Pavón. De 23-jarige aanvaller wordt door Boca Juniors voor een seizoen verhuurd aan de club uit de Major League Soccer, met een optie tot koop. Alleen de benodigde werkvergunning kan nog roet in het eten gooien. Pavón stond ook jarenlang in de belangstelling van Ajax, maar tot een transfer richting Amsterdam leidde dat niet.

De Nederlandse algemeen directeur Dennis te Kloese is blij met de tijdelijke komst van Pavón. “Cristian is een jonge, dynamische speler die kan uitgroeien tot een van de meest doelgerichte aanvallers van de Major League Soccer. We zijn er erg blij mee dat we Cristian aan onze selectie kunnen toevoegen en kijken uit naar zijn optredens voor LA Galaxy.”

Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax sprak enkele maanden geleden met zijn collega Nicolás Burdisso van Boca Juniors over een eventuele transfer van de Argentijnse aanvaller. Boca zette toen in op een transfersom van tussen de vijftien en twintig miljoen euro. Het lukte Overmars uiteindelijk niet om Pavón binnen te halen. Ook Girondins Bordeaux vist achter het net, ondanks recente berichtgeving van L'Équipe dat de Franse club tot een overeenkomst was gekomen met Boca over een huurdeal.

Pavón stond op de lijstjes van meer Europese clubs, want ook onder meer Barcelona, Arsenal, FC Porto, Benfica en AS Monaco werden met de buitenspeler in verband gebracht. De overeenkomst van het voormalige transferdoelwit van Ajax bij Boca loopt nog drie seizoenen door.