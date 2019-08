Jaap Stam sleutelt aan achterhoede, middenveld én aanval van Feyenoord

Feyenoord speelt om 19.30 uur met Steven Berghuis in de punt van de aanval tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League. Omdat zowel Nicolai Jörgensen als Dylan Vente geblesseerd is, kiest Jaap Stam ervoor om de rechtsbuiten door de schuiven naar het centrum. Luis Sinisterra staat op de gebruikelijke positie van Berghuis. Bovendien wordt Bart Nieuwkoop opgesteld als rechtsback en krijgt Renato Tapia de voorkeur boven Wouter Burger op het middenveld.

Het was puzzelen voor Stam, die alleen de zeventienjarige Naoufal Bannis tot zijn beschikking had als echte centrumspits. In plaats van de jeugdspeler voor de leeuwen te gooien, kiest hij dus voor Berghuis. De smaakmaker, die deze week zijn contract in De Kuip verlengde, wordt geflankeerd door Sam Larsson en Luis Sinisterra. Zodoende neemt Luciano Narsingh plaats op de bank. Larsson maakt zijn entree in de basis, nadat hij zondag tegen Sparta Rotterdam (2-2) een invalbeurt kreeg in de tweede helft.

Tevens was het de vraag wie op de rechtsbackpositie zou spelen bij Feyenoord na het vertrek van Jeremiah St. Juste naar FSV Mainz 05. Aanwinst Rick Karsdorp is pas net in Rotterdam, terwijl Nieuwkoop is teruggekeerd van een blessure en wedstrijdritme mist. Daarom leek Stam te gaan kiezen voor de negentienjarige Lutsharel Geertruida, maar de voorkeur gaat toch uit naar Nieuwkoop. Wel zit Geertruida op de bank en Karsdorp niet. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta speelt tot slot Tapia op het middenveld in plaats van jeugdexponent Burger.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Fer, Tapia, Kökcü; Sinisterra, Berghuis, Larsson.