Newcastle United sluit verloren zoon na ruim acht jaar weer in de armen

Andy Carroll keert definitief terug bij Newcastle United, zo melden the Magpies op de slotdag van de Engelse transfermarkt via de officiële kanalen. De dertigjarige spits tekende na de medische keuring een eenjarig contract. Carroll, die zijn loopbaan ooit begon bij Newcastle, had een transfervrije status na zijn vertrek bij West Ham United.

“Ik ben hier erg gelukkig mee, want hier zijn al mijn familieleden en vrienden. Daarnaast ben ik supporter van deze club, dus dit voelt echt als thuiskomen. Ik heb hier altijd met veel plezier gevoetbald en hoop dat dat gevoel snel weer terugkeert. Na mijn vertrek ruim acht jaar geleden heb ik het niet altijd even makkelijk gehad, dus hoop ik dat de goede tijden snel terugkeren”, stelt Carroll op de website van Newcastle.

We're delighted to confirm that Andy Carroll has returned to Newcastle United and signed an initial one-year deal with the club.



More: https://t.co/o2xGV7H8iv #NUFC pic.twitter.com/yYLWjTraU4 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019

Manager Steve Bruce deelt het optimisme van de kersverse aanwinst. “Om een local hero als Andy terug te brengen naar deze club is echt geweldig. Hij is erg blij om weer thuis te zijn. Andy is een fysiek sterke spits, wat ons weer een extra optie geeft in de aanvalslinie. Hij brengt iets wat we hier nog niet hadden, dus dat is alleen maar positief.”

Carroll is de vijfde zomeraanwinst van Newcastle. Eerder deze transferperiode verwelkomde Bruce Joelinton, Allan Saint-Maximin, Emil Krafth en de van Eintracht Frankfurt gehuurde Jetro Willems. Newcastle begint zondag in eigen huis tegen Arsenal aan het nieuwe seizoen in de Premier League.