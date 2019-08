Watford legt recordbedrag van 32 miljoen euro neer voor Sarr

Ismaïla Sarr heeft zich aan Watford verbonden, zo maakt de club donderdag wereldkundig. De 21-jarige aanvaller is afkomstig van Stade Rennes en tekent een vijfjarig contract. Watford legt ruim 32 miljoen euro neer voor Sarr, die daarmee uitgroeit tot de duurste aankoop van de club ooit.

Sarr stond naar verluidt ook in de belangstelling Crystal Palace en tot recent Arsenal, maar het zijn dus the Hornets die er met de international van Senegal vandoor gaan. De kersverse aanwinst stond met zijn land in de finale van de Afrika Cup, maar kon niet voorkomen dat Algerije de eindwinst in de wacht sleepte.

De vleugelspits maakte in 2017 de overstap van FC Metz richting Rennes en kwam bij laatstgenoemde club tot 18 doelpunten in 77 wedstrijden. Sarr scoorde afgelopen seizoen in de Europa League-ontmoeting met Arsenal, al was dat niet voldoende om uitschakeling in de achtste finale te voorkomen.

Het aantrekken van Sarr komt een dag na het aantrekken van Danny Welbeck, die transfervrij was na zijn vertrek bij Arsenal. Watford wist in een eerder stadium Craig Dawson en Tom Dele-Bashiru aan te trekken. Het is nog niet duidelijk of Sarr zaterdag tegen Brighton & Hove Albion al zijn debuut kan maken voor zijn nieuwe werkgever.