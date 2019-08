Neymar vermaakt zich met zoontje; Clarence Seedorf ontmoet Jennifer Lopez

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Neymar was deze week opnieuw het middelpunt van tal van transfergeruchten. De Braziliaanse superster wil nog altijd weg bij Paris Saint-Germain en kan naar verluidt verkassen naar Real Madrid. Neymar lijkt zelf niet onder de indruk van de vele speculaties en ontspande deze week samen met zijn zevenjarige zoontje op de bank.





Een bijzondere ontmoeting deze week voor Clarence Seedorf. De Nederlandse oud-voetballer vertoefde in het Turkse Antalya en bezocht daar een concert van de enige echte Jennifer Lopez. Na afloop volgde een meet-and-greet met de inmiddels vijftigjarige zangeres.





Het was donderdag exact tien jaar geleden dat Daniel Jarque het leven liet. Andrés Iniesta, de man die na zijn winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale van 2010 tegen Oranje een shirt toonde met de tekst 'Dani Jarque voor altijd bij ons', stond via Instagram stil bij het overlijden van zijn oud-collega en boezemvriend in 2009.





Wout Weghorst en Juninho Bacuna waren deze week beiden jarig. Weghorst werd 27; Bacuna blies 22 kaarsjes uit.





Ruud Gullit was deze week in het televisieprogramma van Eva Jinek om te spreken over de nieuwe documentaire over Diego Armando Maradona. Na afloop wilde Gullit uiteraard op de foto met de blonde presentatrice.





Opnieuw aandacht voor Danny Makkelie: de Nederlandse scheidsrechter vloog deze week namelijk op persoonlijke uitnodiging van de Turkse voetbalbond naar Turkije om als VAR-instructeur presentaties te verzorgen.





De oplettende FOX Sports-kijker zal het ongetwijfeld opgevallen zijn dat presentator Toine van Peperstraten vorige week nog ontbrak bij het eerste Eredivisie-weekend. Van Peperstraten was immers nog op vakantie op Zanzibar.





Ook Alexander Büttner genoot deze week nog van zijn vakantie. De dertigjarige verdediger is na zijn vertrek bij Vitesse transfervrij en heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden.