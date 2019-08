Dinamo Tbilisi ontvangt Feyenoord in leeg stadion na straf UEFA

Feyenoord neemt het volgende week donderdag in de return van de derde voorronde van de Europa League in een leeg stadion op tegen Dinamo Tbilisi. De Georgische club is door de UEFA namelijk bestraft en moet een wedstrijd zonder publiek spelen, zo meldt Feyenoord via de officiële kanalen. De kaartverkoop voor het duel is vanwege de straf per direct stopgezet.

Het is onduidelijk of Dinamo Tiblisi in beroep gaat tegen de straf. “Ook is niet bekend of er sprake is van een opschortende werking van de straf als de koploper van de Georgische competitie hiertoe zou besluiten. Feyenoord adviseert supporters om die reden nadrukkelijk geen reis te boeken naar de uitwedstrijd van volgende week en ook niet te proberen nog kaarten te bemachtigen voor dit duel”, zo meldt Feyenoord via de clubsite.

Fans die al kaarten hebben gekocht, ontvangen op korte termijn nader bericht van Feyenoord. De Dinamo Arena biedt plaats aan 55.000 toeschouwers. De wedstrijden van Dinamo Tbilisi worden echter slecht bezocht. Het toeschouwersaantal van 5500 tijdens het duel met Dinamo Batumi (2-1) was onlangs het hoogtepunt. Vanavond om 19.30 uur staat de heenwedstrijd in De Kuip op het programma.