Arsenal had twijfels over Donyell Malen: ‘Hij bleek helemaal niet fit’

PSV beloonde Donyell Malen onlangs met een nieuw contract tot medio 2024. De twintigjarige aanvaller wordt in Eindhoven gezien als de opvolger van de naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong, maar oud-trainer Aad de Mos twijfelt of Malen kan uitgroeien tot de nieuwe aanvalsleider van PSV.

“Malen heeft zeker veel potentie, maar ik vraag me af of hij wel een echte spits is”, laat De Mos weten in gesprek met Omroep Brabant. Volgens de trainer in ruste moet PSV Malen rustig brengen. “De club moet voorzichtig zijn met die jongen, maar hij moet dit seizoen scoren om te bewijzen wat hij kan.”

Andries Jonker haalde Malen in 2014 als hoofd opleidingen naar Arsenal. “Die jongen heeft toch wel een opmerkelijke tijd gehad bij Arsenal. Toen hij kwam werd hij gezien als een groot talent, maar hij bleek helemaal niet fit en wij hadden twijfels of hij er wel echt helemaal voor ging.” Volgens de huidige trainer van Telstar is het zeer positief dat Malen zo’n ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Het is ontzettend knap dat hij dat op zo’n jonge leeftijd al heeft ingezien. Hij knokte zich terug in de jeugd van Arsenal en maakte een goede stap naar PSV. Het maakt me trots als ik hem nu zie spelen.”

Malen wordt hier en daar al gelinkt aan het Nederlands elftal, maar dat is volgens De Mos veel te voorbarig. “Dat zou veel te vlug zijn.” Jonker is dezelfde mening toegedaan. “Laat hem nou eerst eens honderd wedstrijden als basisspeler spelen bij PSV. Misschien komt hij na dit seizoen met zo'n twintig goals in aanmerking voor Oranje, maar laten we hem, net als andere talenten, de tijd geven.”