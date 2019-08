Boze Chelsea-fans nemen met negatieve recensies wraak op David Luiz

De mogelijke transfer van David Luiz naar Arsenal zet kwaad bloed bij supporters van Chelsea. De Daily Mail weet donderdag te melden dat fans van the Blues negatieve recensies achterlaten op Tripadvisor over Babbo, het restaurant van de Braziliaanse verdediger in Mayfair, een welgestelde buurt van West-Londen.

Een boze fan schrijft dat er een ‘gekrulde haar’ in het eten zat, als verwijzing naar de haardos van de Chelsea-verdediger. Een ander schrijft weer dat er een rat uit de keuken kwam lopen. Daarnaast regent het klachten over de kwaliteit van het eten in verhouding van met de prijs. Het zijn volgens de Engelse krant opmerkelijke verhalen, daar de recensies doorgaans positief zijn. Ploeggenoot Willian, die ook een aandeel heeft in het restaurant, krijgt eveneens de nodige kritiek te verwerken.

David Luiz owns a restaurant in London called ‘Babbo’ and Chelsea fans are currently flooding the reviews section with some great comments. This is different class ?? pic.twitter.com/pB7A1dHfsR — FutbolBible (@FutbolBible) August 8, 2019

David Luiz wil Chelsea verlaten en verschijnt volgens berichten in de Engelse media al niet meer op de training van manager Frank Lampard. De 32-jarige verdediger, bezig aan zijn tweede periode op Stamford Bridge, heeft een doorlopend contract tot medio 2021. Met Chelsea veroverde de routinier afgelopen seizoen de Europa League door in de finale af te rekenen met Arsenal. Naar verluidt is met de transfer een bedrag van circa negen miljoen euro gemoeid en ligt voor Luiz een tweejarig contract klaar bij the Gunners.

Arsenal is ook dicht bij het aantrekken van Kieran Tierney, meldt de BBC. Celtic zou ongeveer 27 miljoen euro overhouden aan de transfer van de 22-jarige vleugelverdediger richting de Premier League. Tierney tekent als alle formaliteiten zijn afgerond een vijfjarig contract in het Emirates Stadium.