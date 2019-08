Interesse in Hirving Lozano bevestigd: ‘Volgen hem al sinds januari’

Hirving Lozano staat nog steeds hoog op het wensenlijstje van Napoli, zo bevestigt voorzitter Aurelio De Laurentiis in gesprek met ESPN. De nummer twee in de Serie A van afgelopen seizoen heeft echter meer ijzers in het vuur. James Rodríguez van Real Madrid lijkt vooralsnog de grootste concurrent voor Lozano met oog op een transfer naar Napels.

“We volgen Lozano al sinds januari”, aldus de preses van i Partenopei. “We weten maar al te goed dat hij een zeer goede aankoop zou zijn voor Napoli. We volgen James Rodriguez en andere spelers als de Braziliaan Everton (van Gremio, red.) ook, maar wat mij erg bevalt aan Lozano is dat hij nog erg jong is. In tegenstelling tot James, die al meer ervaring heeft en twee keer onder Carlo Ancelotti (trainer van Napoli, red.) heeft gespeeld. Daarom biedt hij meer garanties. We moeten kijken wie het elftal het meest kan helpen.”



Zaakwaarnemer Mino Raiola heeft al meerdere gesprekken met Napoli achter de rug, al heeft dat nog niet geleid tot een definitieve transfer van Lozano richting Italië. PSV vraagt volgens Voetbal International minstens veertig miljoen euro voor de aanvaller, wiens contract in Eindhoven nog vier seizoenen doorloopt. Dat lijkt geen probleem voor Napoli, dat tachtig miljoen euro wilde spenderen aan Nicolas Pépé. Lille OSC verkocht de aanvaller voor dat bedrag aan Arsenal.

Lozano lijkt in onmin te leven met trainer Mark van Bommel, wat een vertrek richting Napoli zou kunnen bespoedigen. De Mexicaan werd voortijdig naar de kant gehaald tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champion League, wat hem duidelijk niet zinde. Vervolgens werd Lozano op de bank geposteerd tegen FC Twente en volgens velen maakte de PSV-aanvaller een zeer ongeïnteresseerde indruk tijdens zijn reservebeurt in de Grolsch Veste.