‘Feyenoord-talent mag hopen op transfer naar Premier League’

Wolverhampton Wanderers gaat zich mogelijk donderdag nog melden bij Feyenoord. De club uit de Premier League heeft volgens BirminghamLive interesse in de talentvolle buitenspeler Crysencio Summerville. Naar verluidt denken de Engelsen aan een transfersom van ruim twee miljoen euro voor de zeventienjarige aanvaller.

Summerville raakte eind 2018 in opspraak na een incident in de kleedkamer van Feyenoord Onder-19 met ploeggenoot Mats Knoester. De aanvaller werd bestraft en vervolgens verhuurd aan FC Dordrecht, waar hij het vorige seizoen afmaakte. Summerville kwam in totaal tot achttien wedstrijden en vijf doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie.

In de voorbereiding op dit seizoen kwam hij regelmatig in actie in het team van Jaap Stam. Zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Feyenoord maakte hij echter nog niet. Mogelijk komt het zover ook niet, daar the Wolves hem in het vizier hebben. Bij Wolverhampton zou hij mogen aansluiten bij het beloftenelftal, waar hij zich verder kan ontwikkelen. Het contract van Summerville in De Kuip loopt tot medio 2021.

Wolverhampton is deze transferperiode zeer actief. De afgelopen weken werden Jesus Vallejo, Patrick Cutrone, Pedro Neto en Bruno Jordao aangetrokken. Raphael Nya, Hong Wan en Flavio Cristovao zijn vooralsnog de versterkingen voor het beloftenteam.