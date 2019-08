Ajacied mag vertrekken en verkent opties in Frankrijk, Italië en Spanje

Benjamin van Leer mag van Ajax uitzien naar een andere werkgever, zo laat zaakwaarnemer Mustapha Nakhli donderdag weten aan Ajax Showtime. De belangenbehartiger van de reservedoelman kijkt in Frankrijk, Italië en Spanje naar een mogelijke nieuwe werkgever voor Van Leer. De 27-jarige sluitpost heeft bij Ajax geen uitzicht op speeltijd.

Van Leer, wiens contract bij de regerend landskampioen nog twee seizoenen doorloopt, werd afgelopen seizoen uitgeleend aan NAC Breda. Een succesvolle verhuurperiode was het echter niet, want de Parel van het Zuiden degradeerde uit de Eredivisie. Aangezien de sluitpost gezien zijn leeftijd niet meer mag uitkomen voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, is een tussentijds vertrek waarschijnlijk de beste oplossing voor beide partijen.

André Onana is al enige tijd de eerste keus van trainer Erik ten Hag, die daarnaast een beroep kan doen op de wederom van Benfica gehuurde Bruno Varela. Het keepersgilde van Ajax bestaat verder uit Dominik Kotarski en Kjell Scherpen. Laatstgenoemde doelman werd deze zomer overgenomen van FC Emmen en begint normaal gesproken bij het beloftenelftal aan zijn avontuur in Amsterdam.

Van Leer speelde zich in 2017 in de kijker van Ajax, dat circa 700.000 euro betaalde aan Roda JC Kerkrade. Zijn eerste seizoen in Amsterdam werd echter overschaduwd door blessureleed. Van Leer verdedigde eerder het doel van PSV en FC Eindhoven