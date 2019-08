Heerenveen maakt behoorlijke winst na verkoop Ben Rienstra

SC Heerenveen maakt via de officiële kanalen bekend dat er een akkoord is bereikt met Kayserispor over de transfer van Ben Rienstra. De 29-jarige middenvelder, die een jaar geleden neerstreek in Friesland, tekent een tweejarig contract in Turkije. Voetbal International meldt dat Heerenveen circa 500.000 euro overhoudt aan de uitgaande transfer, het tienvoudige van de transfersom die een jaar geleden zou zijn betaald voor Rienstra aan AZ.

Rienstra kwam afgelopen seizoen tot 5 doelpunten in 36 wedstrijden namens de Eredivisionist uit Heerenveen. “Ben vervulde een belangrijke rol binnen het team. We hebben hem vorig jaar niet voor niets voor langere tijd vastgelegd. Echter beseffen wij ook dat dit voor hem een heel mooie kans is om alsnog eens in het buitenland te voetballen.”

Kayserispor is dus de nieuwe werkgever van Rienstra. “Zij lieten weten hem heel graag te willen hebben. Uiteindelijk is het voor alle partijen dan ook een mooie transfer geworden. We wensen Ben het allerbeste toe met deze nieuwe uitdaging op het hoogste niveau in Turkije”, aldus Hamstra.

Rienstra speelde in Nederland verder voor Heracles Almelo, PEC Zwolle en Willem II. De veertiende zomeraanwinst van de club uit de Süper Lig wordt ploeggenoot van Bilal Basacikoglu, die in het verleden ook het shirt van Heerenveen droeg.