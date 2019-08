Newcastle United doet met Zweeds international vierde zomeraankoop

Newcastle United heeft zich versterkt met Emil Krafth, zo meldt de Premier League-club via de officiële kanalen. De Zweedse verdediger komt over van het Franse Amiens en heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij the Magpies. De 25-jarige international is na Joelinton, Jetro Willems en Allan Saint-Maximin de vierde zomeraankoop.

De Engelse club maakt geen melding van de hoogte van de transfersom, maar volgens Sky Sports houdt Amiens ongeveer zes miljoen euro over aan de verkoop van de rechtsback. Krafth begon zijn loopbaan bij Lagans AIK en speelde vervolgens voor Östers IF en Helsingbrgs, voordat hij de overstap maakte naar Bologna. Vorig jaar vertrok hij op huurbasis naar Amiens, de club die hem eerder deze zomer voor een bedrag van twee miljoen euro definitief inlijfde.

De vorige voetbaljaargang groeide Krafth uit tot een vaste waarde en kwam hij tot 35 optredens in de Ligue 1. “We zijn zeer verheugd met zijn komst”, zegt manager Steve Bruce over de twintigvoudig international op de clubwebsite van zijn werkgever. “Hij is vorige week pas 25 jaar geworden en beschikt al over veel ervaring, mede doordat hij in drie verschillende landen in de top heeft gespeeld. Zijn Engels is uitstekend en ik vind hem een zeer goede speler. Hij is een uitstekende aankoop.”

“Dit voelt erg goed”, reageert Krafth. “Het waren drukke dagen, maar gelukkig ben ik er eindelijk. Ik ben blij dat ik voor Newcastle heb mogen tekenen en kan niet wachten om het trainingsveld op te gaan. Als een club uit de Premier League interesse toont, dan maakt dat je blij. Newcastle is een grote club, dus ik ben blij dat ik hier onderdeel van uit mag maken. Dit was het juiste moment in mijn carrière om deze stap te maken.”