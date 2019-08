Arsenal doet zaken met Chelsea en neemt David Luiz over

David Luiz heeft zijn gewenste overstap van Chelsea naar Arsenal te pakken, zo hebben beide clubs wereldkundig gemaakt. Volgens Engelse media betalen the Gunners een bedrag van ongeveer negen miljoen euro voor de Braziliaanse mandekker, wiens contract op Stamford Bridge nog twee jaar doorliep. De 32-jarige international kwam naar verluidt woensdag al niet meer opdagen voor de training om een transfer te forceren.

David Luiz tekent voor twee jaar in het Emirates Stadium. Arsenal zat al de hele zomer achter de mandekker aan en zelf wilde hij ook graag transfereren. De afgelopen dagen gooide hij zijn kont tegen de krib op Stamford Bridge: volgens de Daily Mail werd hij een storende factor, mede door versterk te laten gaan op de training. Chelsea-supporters namen David Luiz zijn gedrag niet in dank af en lieten donderdag massaal negatieve recensies achter op Tripadvisor over Babbo, het restaurant van de Zuid-Amerikaan in het Londense Mayfair.

David Luiz is na Kieran Tierney de tweede verdediger die op de slotdag van de transfermarkt wordt aangetrokken. Hij is de vervanger van de vertrokken aanvoerder Laurent Koscielny, die deze week naar Girondins Bordeaux ging. Behalve Tierney en David Luiz haalde Arsenal deze zomer ook Gabriel Martinelli, William Saliba en Nicolas Pepé binnen. Koscielny, Krystian Bielik, David Ospina, Takuma Asano, Danny Welbeck, Aaron Ramsey en Cohen Bramall vertrokken allemaal, van wie de laatste drie transfervrij.