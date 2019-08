Watford wilde ‘heel ver gaan en records breken’ in deal met PSV

Watford was in gesprek met PSV over een eventuele overgang van Steven Bergwijn, zo weten The Athletic en het Eindhovens Dagblad donderdag te melden. Volgens laatstgenoemde medium wilde de Premier League-club op de slotdag van de Engelse transfermarkt ‘heel ver gaan en records breken en tientallen miljoenen betalen’, maar moet nu op zoek naar een alternatief. Sevilla blijft wel vol inzetten op de komst van Bergwijn, zo klinkt het.

The Athletic meldt dat Watford zich in aanvallend opzicht nog wil versterken deze donderdag. The Hornets zitten al een tijdlang achter buitenspeler Ismaïla Sarr van Stade Rennes aan, maar vooralsnog zonder succes. Bergwijn gold naar verluidt als het alternatief voor de Senegalees, maar uiteindelijk is het niet tot een deal gekomen met PSV, zo stelt men.

Ondertussen blijft Sevilla wél nog volop jagen op Bergwijn, aldus het Eindhovens Dagblad. Sevilla is bereid miljoenen euro's meer te betalen dan het eerdere bod van 25 miljoen, maar PSV is nog altijd niet akkoord. Bergwijn is naar verluidt gecharmeerd van de belangstelling. De club uit Andalusië nam eerder deze zomer Luuk de Jong al over van PSV.

Estadio Deportivo meldde onlangs dat Monchi, technisch directeur bij los Rojiblancos, zich opnieuw had gemeld bij PSV voor de 21-jarige vleugelaanvaller. Sevilla had een bod van dertig miljoen euro uitgebracht in Eindhoven en wil naar verluidt 'alles uit de kast halen' om Bergwijn naar Spanje te halen. PSV verlangt echter veertig miljoen euro voor de Oranje-international.