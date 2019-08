Hans Kraay jr.: ‘Daarin heeft Van Bommel wel een beetje schade aangericht’

PSV treedt donderdagavond in Noorwegen aan tegen Haugesund in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League. Het is de vraag of Hirving Lozano weer een basisplaats krijgt toebedeeld van trainer Mark van Bommel. Hans Kraay jr. merkt bij Voetbalpraat van FOX Sports op dat een vertrek van de Mexicaanse aanvaller de beste oplossing zou zijn voor beide partijen.

“Dat waag ik te betwijfelen”, antwoordt Kraay jr. als gevraagd wordt of het nog goed komt tussen Lozano en Van Bommel. De oefenmeester hield de aanvaller in de wedstrijd tegen FC Twente van afgelopen weekeinde (1-1) negentig minuten op de reservebank. “Een vertrek is nu wel echt de beste optie voor alle partijen. Van Bommel heeft hem laten voelen dat hij hem even zat is. Boscagli valt bij een 1-1 stand eerder in dan Lozano. Dat is een linksback, hè.”

“Dan zal hij voor 35 miljoen euro verkocht worden, want daarin heeft Van Bommel wel een beetje schade aangericht. Als hij niet wegkomt, zal je toch met hem moeten gaan zitten”, gaat de analist verder. “Lozano zal het nooit meer voor Van Bommel doen, maar wel voor PSV en zichzelf. Hij gaat wel weer meedoen met afjagen en zeventien goals maken. Hij zal nu zijn kop in de wind gooien, maar als hij niet weg kan... Dan ga je toch voor jezelf?”

“De enige verklaring is dat er iets gebeurd is wat niet door de beugel kan in aanloop naar de wedstrijd tegen Twente”, haakt commentator Vincent Schildkamp in. “Voor Boscagli vallen Gakpo en Ihattaren in, dus hij negeerde Lozano wel heel opzichtig. Je schopt de hele hiërarchie binnen de selectie overhoop, want die Latino’s denken: wat is hier allemaal aan de hand? Van Bommel gaat volledig zijn eigen weg. Niet alleen rond het eerste elftal, maar binnen de hele club. Laat ik het zo zeggen: hij heeft met heel weinig mensen een prettige samenwerking momenteel bij PSV.”

“Wat ik begrepen heb, al wordt er heel veel besloten getraind en wij zitten ook niet in de kleedkamer, zijn er een paar spelers naar Van Bommel toegekomen om te zeggen: ‘Trainer, dit kan echt niet met Lozano. Hij eruit of een paar van ons eruit’”, besluit Kraay jr.