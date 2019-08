BBC: Arsenal pakt door en haalt spelers voor 11 en 27 miljoen euro

David Luiz wordt speler van Arsenal, zo verzekert de BBC donderdagochtend. De ervaren verdediger gaat Chelsea voor bijna elf miljoen euro verlaten en zal voor twee jaar tekenen. Daarnaast haalt Arsenal Kieran Tierney van Celtic, zo verzekert de Britse publieke omroep. De 22-jarige linksback komt voor circa 27 miljoen euro over.

De transfer van David Luiz naar the Gunners is pas in de laatste dagen tot stand gekomen. De 32-jarige Braziliaan, die nu nog twee jaar vastligt bij Chelsea, zou volgens diverse media woensdag niet zijn komen opdagen op het trainingsveld van the Blues. De routinier probeerde een transfer te forceren en lijkt nu dus geslaagd in zijn poging.

David Luiz is niet de enige stopper die in de afgelopen dagen in verband werd gebracht met een overgang naar Arsenal. De Londenaren zitten ook nadrukkelijk achter Dayot Upamecano aan, maar een bod van zeventig miljoen euro lijkt niet voldoende om RB Leipzig tot een deal te bewegen. De naam van Juventus-stopper Daniele Rugani werd eveneens genoemd, maar ook zijn komst lijkt lastig te realiseren.

Naast de komst van David Luiz gaat Arsenal ook Tierney verwelkomen. De club van manager Unai Emery zit al maandenlang achter de back aan en zou nu beet hebben. Voor Celtic speelde Tierney in totaal 102 competitiewedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde. Afgelopen seizoen kwam hij door blessures slechts 21 keer in actie in de Schotse competitie.