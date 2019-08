Internazionale verpulvert transferrecord met komst van Lukaku

Romelu Lukaku vervolgt zijn loopbaan bij Internazionale, zo maakt de Italiaanse club via de officiële kanalen bekend. De 26-jarige Belgische spits zet in Milaan zijn handtekening onder een vijfjarig contract, waarmee hij naar verluidt op jaarbasis een bedrag van 7,5 miljoen euro gaat verdienen. Manchester United houdt een fors bedrag over aan Lukaku, al hebben de Engelse en Italiaanse media verschillende lezingen van de hoogte van de transfersom.

Sky Italia en Sportitalia maken melding van een vaste transfersom van 65 miljoen, die door bonussen nog eens met 10 tot 12 miljoen zou kunnen oplopen. Daarnaast zou Manchester United een doorverkooppercentage van vijf procent hebben bedongen. Het Engelse Sky Sports houdt het op een hogere transfersom, namelijk 71 miljoen. Dat genoemde bedrag zou nog met dertien miljoen aan bonussen kunnen oplopen. Het lijkt in ieder geval zeker dat Manchester United zijn oorspronkelijk vraagprijs heeft laten zakken.

In eerste instantie verlangden the Red Devils een vaste transfersom van 85 miljoen. Door de naderende transferdeadline in de Premier League was Manchester United bereid om water bij de wijn te doen. Met een bedrag van 65 tot 70 miljoen is Lukaku voorlopig de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Internazionale. In 1999 werd Christian Vieri voor een transfersom van bijna 47 miljoen overgenomen van Lazio, een recordbedrag dat twintig jaar bleef staan.

Het was al een tijdje duidelijk dat de wegen van Manchester United en Lukaku zouden gaan scheiden. Naast Internazionale was ook Juventus in de markt voor de Belgische spits, die door the Red Devils in de zomer van 2017 voor bijna 85 miljoen werd overgenomen van Everton. In twee seizoenen kwam Lukaku tot 42 doelpunten en 13 assists in 96 officiële wedstrijden voor Manchester United. De spits, die eerder ook uitkwam voor Anderlecht, Chelsea en West Bromwich Albion, zette in de nacht van woensdag op donderdag voet op Italiaanse bodem, werd een dag later medisch gekeurd en tekende aansluitend zijn contract bij Internazionale.